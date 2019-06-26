Düzce'de tarım aracı devrildi: 6 yaralı

Düzce'de "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının kanala devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Paşalar köyü ile bölgedeki plajı birbirine bağlayan yolda Ömer Sarımehmet (50) idaresindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile aracın kasasında bulunan eşi Zeynep (45), Fatma (30) ve Esra Sarımehmet (27) ile Meryem (35) ve Metehan Günay (2) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Zeynep Sarımehmet'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

