Düzenli kullanıldığında kırışıklıkları silgi gibi siliyor! Kivi maskesinin şaşırtan faydaları

Bugün kozmetik dünyasında, kolajen üretimini artırarak cildi gençleştirdiğini iddia eden çok sayıda cilt kremi bulunmaktadır. Ancak birçoğu, olumsuz reaksiyonlar gösterebilir çünkü bu kremler çeşitli kimyasallar içerir. Neyse ki, cildinizi gençleştirmenin daha doğal yolları olduğunu söyleyelim. Tıpkı kivi maskesi gibi.
Kivi maskesi; kuru ciltlerde ve lekeli ciltlerde, cildin kalitesini arttırmak, toparlamak ve sıklaştırmak için yapılabilecek bir maske türüdür. Kivi meyvesi aynı zamanda C vitamini deposu olduğu için de, cildin hücre yenilenmesini sağlayacaktır. Olgunlaşmış bir kivi kullanılabilir.
Kivinin kabuklarını soyduktan sonra kasede ezilir. Kivi maskesini, göz altı bölgelerine halka şeklinde uygulayabilirsiniz. Ezilen maske, göz altına da sürülebilir.
Ezilen kivinin içerisine iki çay kaşığı kadar süt ve bir çay kaşığı bal konur, karıştırılır. Bu maskeyi yatar vaziyette cilde sürersek akması daha azalacaktır. Boyun, göz altı, dekolte ve yüz bölgelerine yedirip, 20-25 dakika kadar bekletilebilir.
Kivinin içerisindeki farklı vitamin ve minerallerden dolayı ciltte hafif karıncalanmalar, bazı ciltlerde de hafif yanma ve kaşıntı hissi olabilir. Bu maskeyle birlikte ağız yoluyla alınan bütün vitaminler cilde takviye edilmiş olacaktır. Tamamen yenileyici bir maskedir. Yaz aylarında tercih edilebilecek bir maske türüdür. Soğuk suyla yıkanarak temizlenebilir.
Temiz bir kapta kiviyi çatalla ezin.
3-4 yemek kaşığı öğütülmüş yulaf ezmesi ekleyin.
Pürüzsüz bir macun yapmak için tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Bir kasede yarım kiviyi ezin.
1 çorba kaşığı yoğurt ekleyin.
1 çay kaşığı E vitamini yağı ekleyin.
Kalın, pürüzsüz bir macun oluşturmak için tüm malzemeleri çırpın.
Not: Yoğurdunuz bittiyse veya ona alerjiniz varsa bunun yerine bal kullanın. Bal, yoğurtta bulunan laktik aside sahip olmasa da, sivilce gibi cilt enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olabilecek başka antimikrobiyal bileşiklere sahiptir. Ayrıca, doğal bir nemlendiricidir, yani cildinizi daha uzun süre nemli tutmak için nemi hapseder.
Yarım kivi ve 3-4 küçük muz parçasını bir kaseye alın ve püre haline getirin.
Karışıma 1 çorba kaşığı yoğurt ekleyin.
Seçtiğiniz herhangi bir E vitamini yönünden zengin yağdan 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz.
Kalın bir macun yapmak için tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Tüm makyajı çıkarın ve yüzünüzü yıkayın.
Macunu yüzünüze ve boynunuza eşit şekilde uygulayın.
Besinlerin cilde emilmesi için 20-30 dakika bekletin.
Yumuşak bir bezi ılık suya batırın, fazla sıvıyı sıkın ve maskeyi çıkarmak için yüzünüzü nazikçe silin. Suyun sadece hafif ılık olduğundan ve hassas yüz cildinizi tahriş edecek veya yakacak kadar sıcak olmadığından emin olun.
Maske çıkarıldıktan sonra cildinizi suyla iyice durulayın ve hafifçe vurarak kurulayın.
Cilt hala nemliyken, yüzünüze ve boynunuza bir nemlendirici uygulayın.
Kivi yüz maskesi tüm cilt tiplerine fayda sağlar ancak özellikle yağlı ve akneye eğilimli ciltler için iyidir . Bununla birlikte, kuru cilde sahip kişiler, hafif asidik olduğundan ve cildi daha fazla tahriş edebileceğinden çok sık kullanmamalıdır.
Hiçbir topikal çare veya yüz maskesinin cildinizin durumunu kendi başına iyileştiremeyeceğini unutmayın. Bu maskeden en iyi verimi düzenli kullanarak alabilirsiniz.
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