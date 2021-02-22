Düzenli kullanıldığında kırışıklıkları silgi gibi siliyor! Kivi maskesinin şaşırtan faydaları

Bugün kozmetik dünyasında, kolajen üretimini artırarak cildi gençleştirdiğini iddia eden çok sayıda cilt kremi bulunmaktadır. Ancak birçoğu, olumsuz reaksiyonlar gösterebilir çünkü bu kremler çeşitli kimyasallar içerir. Neyse ki, cildinizi gençleştirmenin daha doğal yolları olduğunu söyleyelim. Tıpkı kivi maskesi gibi. KİVİ MASKESİ NASIL YAPILIR? Kivi maskesi; kuru ciltlerde ve lekeli ciltlerde, cildin kalitesini arttırmak, toparlamak ve sıklaştırmak için yapılabilecek bir maske türüdür. Kivi meyvesi aynı zamanda C vitamini deposu olduğu için de, cildin hücre yenilenmesini sağlayacaktır. Olgunlaşmış bir kivi kullanılabilir. Kivinin kabuklarını soyduktan sonra kasede ezilir. Kivi maskesini, göz altı bölgelerine halka şeklinde uygulayabilirsiniz. Ezilen maske, göz altına da sürülebilir. UYGULADIĞINIZ BÖLGELERDE 20 - 25 DAKİKA BEKLETİN Ezilen kivinin içerisine iki çay kaşığı kadar süt ve bir çay kaşığı bal konur, karıştırılır. Bu maskeyi yatar vaziyette cilde sürersek akması daha azalacaktır. Boyun, göz altı, dekolte ve yüz bölgelerine yedirip, 20-25 dakika kadar bekletilebilir.

Kivinin içerisindeki farklı vitamin ve minerallerden dolayı ciltte hafif karıncalanmalar, bazı ciltlerde de hafif yanma ve kaşıntı hissi olabilir. Bu maskeyle birlikte ağız yoluyla alınan bütün vitaminler cilde takviye edilmiş olacaktır. Tamamen yenileyici bir maskedir. Yaz aylarında tercih edilebilecek bir maske türüdür. Soğuk suyla yıkanarak temizlenebilir. KURU CİLTLER İÇİN KİVİ MASKESİ Temiz bir kapta kiviyi çatalla ezin.

3-4 yemek kaşığı öğütülmüş yulaf ezmesi ekleyin.

Pürüzsüz bir macun yapmak için tüm malzemeleri iyice karıştırın. AKNELİ CİLTKER İÇİN KİVİ MASKESİ Bir kasede yarım kiviyi ezin.

1 çorba kaşığı yoğurt ekleyin.

1 çay kaşığı E vitamini yağı ekleyin.

Kalın, pürüzsüz bir macun oluşturmak için tüm malzemeleri çırpın. Not: Yoğurdunuz bittiyse veya ona alerjiniz varsa bunun yerine bal kullanın. Bal, yoğurtta bulunan laktik aside sahip olmasa da, sivilce gibi cilt enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olabilecek başka antimikrobiyal bileşiklere sahiptir. Ayrıca, doğal bir nemlendiricidir, yani cildinizi daha uzun süre nemli tutmak için nemi hapseder.