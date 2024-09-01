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    4. Düzensizlik canınızı sıkmasın! Adet döngüsünü düzenlemek için bunları yapın

    Düzensizlik canınızı sıkmasın! Adet döngüsünü düzenlemek için bunları yapın

    01.09.2024 14:48
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    Yaz aylarında sıcak hava, tatil planları ve değişen yaşam alışkanlıkları, kadınların adet döngülerini etkileyebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Matanat Chankaya, sıcak havalarda ve mevsim geçişlerinde adet döngüsünü düzenlemenin yollarını açıklayarak, kadınların bu dönemde daha rahat bir süreç geçirmelerine yardımcı olacak bilgiler verdi.

    İlk olarak, sıcak hava ve artan nem, vücut ısısını etkileyebilir ve bu durum hormon dengesizliklerine yol açabilir. Yeterli su tüketimi, vücudun sıvı dengesini koruyarak, adet döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olabilir.

    HORMON SEVİYELERİ DÜZENLENMELİ

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    Yaz aylarında bol su içmenin vücudun sıcaklığa adaptasyonunu destekleyeceğini ve hormonal dengeyi koruyacağını belirten Op. Dr. Matanat Chankaya, şöyle konuştu:

    “Ayrıca, dengeli bir diyetle birlikte vitamin ve mineral alımına özen göstermek de hormon dengesini sağlamada önemli bir rol oynar. Yaz mevsiminde artan fiziksel aktivite, hem genel sağlık hem de adet döngüsü üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Düzenli egzersiz yapmak, hormon seviyelerini düzenler ve stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. Yaz aylarında aktif kalmak, hormonal dengeyi destekler ve adet döngüsünün düzenlenmesine katkıda bulunur. Egzersiz, aynı zamanda stres seviyelerini azaltarak genel iyilik halinizi artırır.”

    "UYKU DÜZENİ HORMONAL DENGEYİ DESTEKLER"

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    Yeterli uykunun hormonal dengeyi korumak için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Op. Dr. Matanat Chankaya, “Uykusuzluk veya düzensiz uyku, adet döngüsünde değişkenlik ve düzensizliklere yol açabilir. Yaz aylarında uyku düzeninize dikkat etmek, vücudunuzun doğal ritmini korumanıza yardımcı olur ve hormonal dengeyi destekler” dedi. Tatiller ve sosyal etkinlikler sırasında sıkça karşılaşılan alkol tüketiminin de hormon seviyelerini etkileyip adet döngüsünde düzensizliklere neden olduğunu belirten Op. Dr. Matanat Chankaya, alkol tüketiminin sınırlandırılmasının adet döngüsünün düzenlenmesinde ve genel sağlığın korunmasında önemli olduğunu vurguladı.

    "STRES YÖNETİMİ ÖNEMLİ"

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    Op. Dr.Matanat Chankaya, “Sıcak havalarda ve mevsim geçişlerine bağlı olarak stres seviyeleri artabilir. Stres, adet döngüsünü etkileyen önemli bir faktördür. Stres yönetimi teknikleri, meditasyon ve rahatlama egzersizleri, hormonal dengenin korunmasına yardımcı olabilir. Stresle başa çıkmak için çeşitli rahatlama tekniklerini kullanmak, adet döngüsünün düzenlenmesine ve genel sağlığınızın iyileşmesine yardımcı olabilir” önerilerinde bulundu.

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    Chankaya, “Yaz aylarında adet döngünüzü düzenlemek için su tüketiminize dikkat edin, düzenli egzersiz yapın, uyku düzeninizi koruyun, alkol tüketiminizi sınırlayın ve stres yönetimi tekniklerini uygulayın. Bu basit ama etkili stratejiler, yaz mevsiminde adet döngünüzü sağlıklı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olabilir” diyerek kadınlara önemli tavsiyeler verdi.

    (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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