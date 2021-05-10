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DxOMark pil testi yapmaya başladı! Liderliğe kim oturdu?

10.05.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon kameralarına verdiği skorlarla tanıdığımız DxOMark, şimdi de bir pil puanlama sistemi başlattı. Telefonların şarj hızının, verimliliğinin ve gerçek hayatta nasıl çalıştığının değerlendirildiği bu sistemde Samsung Galaxy M51 ve iPhone 12 Pro Max sürprizi yaşandı.

DxOMark pil testi yapmaya başladı! Liderliğe kim oturdu?

DxOMark incelemeleri, genelde bir akıllı telefon satın almadan önce tüketicilerin baktığı yerlerden biri oluyor. Tüketiciler, DxOMark ekibinin yaptığı kamera testleri sayesinde satın almak istediği akıllı telefonun performansını önceden görebiliyor. Üstelik DxOMark ekibi artık telefonları ses ve ekran performansı açısından da değerlendiriyor. Ekip şimdi ise akıllı telefonların pillerini değerlendirmek için yeni bir sistem geliştirdi.

DXOMARK İLK SIRAYA 7.000 MAH'LİK CİHAZI OTURTTU

DxOMark, artık akıllı telefonların pillerini de puanlıyor. Şirket, daha şimdiden 17 telefonu test etti ve puanladı. Bu telefonları, tıpkı kamera testlerinde olduğu gibi kendi aralarında puanlarına göre sıralayan DxOMark, liderliği ise 88 puan ile Samsung Galaxy M51'e verdi. Bu noktada Galaxy M51'in 7.000 mAh'lik bir pile sahip olduğu belirtmekte fayda var.

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iPHONE 12 PRO MAX SÜRPRİZİ

Galaxy M51'in DxOMark listesinde ilk sırayı almasının yanı sıra iPhone 12 Pro Max de sıralamada üstlerde yer aldı. Apple'ın 5G destekli en büyük iPhone modeli, 78 puan aldı ve sıralamada dördüncülüğü kaptı. Listenin ilk 10 modeli ise şöyle:

1) Samsung Galaxy M51 - 88 puan
2) Wiko Power U30 - 86 puan
3) Oppo Find X3 Neo - 81 puan
4) iPhone 12 Pro Max - 78 puan
5) Vivo Y20s - 75 puan
6) Huawei P40 Lite - 73 puan
7) Xiaomi Mi 10T Pro 5G - 72 puan
8) OnePlus 8T - 71 puan
9) Motorola Moto G9 Power - 70 puan
10) Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) - 70 puan

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung
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