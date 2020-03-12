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  4. E-5 Karayolu’nda tabancalı maganda dehşeti saniye saniye kamerada

E-5 Karayolu’nda tabancalı maganda dehşeti saniye saniye kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosikletli bir maganda arkasındaki kişiyle seyir halinde olduğu esnada tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Mega kentte adeta terör estiren maganda, çeşitli noktalarda da trafiği tehlikeye düşürdü. Polisin peşine düştüğü şahıs arkadaşının görüntülediği o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

E-5 Karayolu Avcılar mevkisinde motosiklet sürücüsü arkasında oturan arkadaşıyla beraber Ankara istikametine doğru ilerlemeye başladı. Sürücü bir süre gittikten sonra belinden tabanca çıkartarak havaya defalarca ateş açtı. Kara yolunda adeta terör estiren maganda korku ve paniğe sebep oldu. Hem kendi hem vatandaşların hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan şahıs, arkadaşının kaydettiği o anları sosyal medyadan paylaştı.

TRAFİĞİ DE TEHLİKEYE DÜŞÜRMÜŞ

Öte yandan aynı magandanın Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli’nde trafikte kask bile takmadan tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü ortaya çıktı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda da araçların arasında tek teker üzerinde seyreden maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Polis, bir an olsun umursamadığı sürücülerin korkulu rüyası haline gelen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
E-5 Karayolu maganda Avcılar

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