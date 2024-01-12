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  4. E-5'te motosiklet kazası: Yola savuruldu, kıl payı kurtuldu

E-5'te motosiklet kazası: Yola savuruldu, kıl payı kurtuldu

12.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü E-5’te seyir halindeyken dengesini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü ölümden kıl payı kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Haramidere Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletli kadın sürücü, bozuk yol sebebiyle dengesini kaybederek düştü. Yola savrulan motor, birkaç metre sürüklendikten sonra durdu. Düşen sürücü, seyir halindeki herhangi bir araca çarpmadan kıl payı ölümden döndü.

Olay sonrası bir sürücü durarak kadına yardımcı olurken olay yerinden geçerken kazayı gören sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol etmek için durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün o anları ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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trafik kazası
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