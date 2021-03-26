E-5’te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

Kaza saat 00.20’de Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girdi. Yan yola girdikten sonra direğe çarpan otomobil takla attıktan sonra durabildi.

İKİ KİŞİ OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazanın etkisiyle otomobildeki iki kişi sıkışarak yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kaza yapan otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kirlenen yol belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

(İHA)

