E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı ne zaman açılacak?

Koronavirüs ile mücadele devam ediyor ve her geçen gün önlemler sıkılaşıyor. Son alınan kritik karara göre marketler, toplu taşım araçları, pazar yerleri vb. gibi kalabalık yerler için (özellikle de kapalı alanlar) maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Ücretsiz maske başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki PTT’nin dağıtacağı maskeler için nasıl e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

E-DEVLET GİRİŞİ İLE ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU

Öncelikle PTT’de açılan ücretsiz başvuru platformu yoğun ilgiden dolayı e-Devlet'e taşınıyor. Henüz turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet platformunda ücretsiz maske başvuru ekranı açılmış değil. Açılır açılmaz, Mynet’in ücretsiz maske başvuru rehberi ile PTT tarafından adresinize getirilmek üzere nasıl ücretsiz maske başvurusu yapılır öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET'TE ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz e-Devlet hizmetlerinin bulunduğu turkiye.gov.tr adresinden bu konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Ücretsiz başvuru ekranının ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama bekleniyor.

