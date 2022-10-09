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e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifre yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifte oluşturma ve değiştirme yöntemi!

09.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Devlet kapısı sosyal yardım, TOKİ başvuruları ve daha birçok resmi işlem gerçekleştiriliyor. Birçok başvurunun alındığı e-Devlet'e giriş yapmak için T.C. Kimlik Numarası ve şifre gerekiyor. İlk kez e-Devlet şifresi almak isteyenler ya da şifre yenilemek isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifre yenileme nasıl yapılır? İşte e-Devlet şifte oluşturma ve değiştirme yöntemi!

e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifre yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifte oluşturma ve değiştirme yöntemi!

Resmi işlemlerin gerçekleştirilmesinde çok sayıda kolaylık sağlayan e-Devlet için şifre alma, yenileme, oluşturma işlemleri araştırılmaya başlandı. e-Devlet şifresi online olarak alınabilir, değiştirilebilir ve oluşturulabilir. Peki e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifre yenileme nasıl yapılır? İşte e-Devlet şifte oluşturma ve değiştirme yöntemi!

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde “E-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi nasıl alınır? e-Devlet şifre yenileme nasıl yapılır? e-Devlet şifte oluşturma ve değiştirme yöntemi!

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA

e-Devlet şifresi kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile PTT şubelerinden alınabilir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

e-Devlet şifresini değiştirmek için e-Devlet'in, 'www.turkiye.gov.tr' adresine erişim sağlayın. Sağ üst köşede yer alan 'Giriş Yap' butonuna tıklayın. Ardından sayfanın alt kısmında bulunan 'Şifremi Unuttum' a tıklayın. Açılan sayfadan, 'Şifremi Hatırlamıyorum' kısmına tıklayın ve 'Devam Et' deyin. Sonrasında istenilen bilgileri girin.

Ardından kayıtlı telefon numarasını ve e-posta adresini girin. Telefonunuza SMS ile doğrulama kodu geldiğinde, bu kodu girip devam edin.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet şifre
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