E imza nedir, nasıl alınır? E imza kimliklere nasıl yüklenir?

Bakan Soylu'nun e-imza ile yepyeni kolaylıkların geleceğini açıklamasının ardından e-imza araştırılmaya başlandı. Elektronik imza olarak bilinen ve ıslak imza aynı işlevi gören e-imza elektronik ortamda oluşturulan bir imzadır. E imza banka talimatı gönderimi, e-Devlet uygulama kullanımı, ıslak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlar ve daha birçok alanda kullanılabilir. İşte detaylar...

E İMZA NEDİR?

E imza, belirli karakterlerden, harflerden ya da sembollerden oluşur. Aynı zamanda imzalayan tarafın kimliği ile örtüşür. Islak imza gibi tek şekle sahip değildir. E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi ile ilgili işlemlerin daha kolay yapılacağı belirtildi. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri gibi pek çok işlem yapılabilecek. Elektronik imzanın sağladığı özelliklerden birisi, imzalayan tarafa (e-postanın yazarı) kimliğini kanıtlama şansı vermesidir. İnkâr edememe, size daha sonra o işleme kimlerin katıldığını kanıtlama imkânı verir. Gönderim sırasında ne bilgiyi imzalayan gönderici mesajı gönderdiğini inkâr edebilir, ne de alıcı mesajı almadığını iddia edebilir. Basit anlatımıyla inkâr edememe, yazılı bir belgedeki imzanın bağlayıcılığına benzer olarak bilginin inkârı yapılamaz.

E İMZA NASIL ALINIR?

Elektronik imza başvuruları 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alınacak. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

E İMZA KULLANIM ALANLARI

e-Fatura programı / e-Arşiv fatura programı ve e-smm programı uygulamalarında,

Toplu şekilde imza atmanız gereken durumlar,

Personel ile ilgili zin, performans, fazla mesai, masraf onayı formları gibi onay gerektiren kurumsal işlemler,

Ortaklar Kurulu, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu gibi idari kararların imzalanması gereken haller,

MERSİS projesine bağlı ticari sicil işlemleri sırasında,

Dış ticaret ve gümrük işleri sırasında,

Merkezi Kayıt kuruluşu e-Şirket uygulaması işlemleri,

Kurum içi uygulamalarda ihtiyaç duyulması halinde,

Kayıtlı Elektronik Posta sistemi kullanımı,

EKAP, Sanayi Bakanlığı, UYAP gibi e-imza kullanımını zorunlu tutan kamu projeleri,

Elektronik arşiv imzalamanız gerektiği durumlar,

Personel hizmet sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde,

Kurumlar arası iletişim için ihtiyaç duyulan zamanlar,

Banka talimatı gönderimi,

Bayilerle iletişim sırasında sipariş sürecinde,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası bünyesinde,

e-Devlet uygulama kullanımı,

Islak imzanın gerekli kılındığı diğer alanlar.

E İMZA NASIL ALINIR?

Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza başvurusu yapmak için talep edilen belgeler toplanmalı. Bireysel e imza başvurusu için gerekli olanlar:

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ile başvuru formu

Başvuran kişiye ait TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi resmi olarak kullanabileceği bir belgenin aslı

Kurumsal e-imza başvurusu için gerekli olanlar: