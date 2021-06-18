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e-Okul'da dijital karneler erişime açıldı (e-Okul VBS giriş sistemi)

18.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açtı. Uzun bir eğitim yılını geride bırakan öğrenciler, karne notları nasıl sorgulanır, karne sorgulama nasıl yapılır gibi soruları merak ediyordu. İşte e-Okul VBS giriş sistemi ile karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası...

e-Okul'da dijital karneler erişime açıldı (e-Okul VBS giriş sistemi)

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler.

E-OKUL ÜZERİNDEN KARNE VE BAŞARI BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek.

E-OKUL VBS VE KARNE NOTLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL KARNE

e-Okul VBS giriş sistemi: Karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası!e-Okul VBS giriş sistemi: Karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası!

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN?

Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

(DHA)

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e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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