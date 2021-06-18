e-Okul VBS giriş sistemi: Karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası!

Öğrenciler uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle geçirdikleri bir eğitim yılını geride bıraktı. Öğrenci ve veliler sabah saatleri itibariyle karneler için sorgulamalar yapmaya başladı. MEB, ikinci dönem karnelerin dijital karne şeklinde E Okul VBS sistemi üzerinden öğrenciye verileceğini açıklamıştı. Uzun bir eğitim yılını geride bırakan öğrenciler, karne notları nasıl sorgulanır sorusunu araştırmaya koyuldu. İşte e-Okul VBS giriş sistemi ile karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası...

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ İLE KARNE VE BAŞARI BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

Öğrenciler 18 Haziran 2021 Cuma günü yani bugün itibariyle dijital karnelerine ulaşabiliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre dijital karnelerin E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden verileceği duyurulmuştu. Dijital karne notları ekranı sayfasına ulaşmak isteyen öğrenciler e-Karne notlarını ve takdir, teşekkür belgelerini E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden online şekilde görüntülenebilecek.

e-Karne notları, 18 Haziran tarihinden itibaren E Okul VBS giriş üzerinden sorgulanabilmekte. MEB ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacağını, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.