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e-Okul VBS giriş sistemi: Karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası!

18.06.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler karneler için sorgulamalara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre ikinci dönem karneler dijital karne şeklinde E Okul VBS sistemi üzerinden öğrenciye verilecek. Uzun bir eğitim yılını geride bırakan öğrenciler, karne notları nasıl sorgulanır, karne sorgulama nasıl yapılır gibi soruları merak ediyor. İşte e-Okul VBS giriş sistemi ile karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası...

e-Okul VBS giriş sistemi: Karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası!

Öğrenciler uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle geçirdikleri bir eğitim yılını geride bıraktı. Öğrenci ve veliler sabah saatleri itibariyle karneler için sorgulamalar yapmaya başladı. MEB, ikinci dönem karnelerin dijital karne şeklinde E Okul VBS sistemi üzerinden öğrenciye verileceğini açıklamıştı. Uzun bir eğitim yılını geride bırakan öğrenciler, karne notları nasıl sorgulanır sorusunu araştırmaya koyuldu. İşte e-Okul VBS giriş sistemi ile karne ve başarı belgesi sorgulama sayfası...

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ İLE KARNE VE BAŞARI BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

Öğrenciler 18 Haziran 2021 Cuma günü yani bugün itibariyle dijital karnelerine ulaşabiliyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre dijital karnelerin E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden verileceği duyurulmuştu. Dijital karne notları ekranı sayfasına ulaşmak isteyen öğrenciler e-Karne notlarını ve takdir, teşekkür belgelerini E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden online şekilde görüntülenebilecek.

e-Karne notları, 18 Haziran tarihinden itibaren E Okul VBS giriş üzerinden sorgulanabilmekte. MEB ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacağını, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacağını açıklamıştı.

E-OKUL VBS VE KARNE NOTLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara düzenli şekilde devamı sağlamak amacıyla takdir teşekkür hesaplama kriterlerinde değişiklik yaptı. Öğrencinin başarı puanı takdir veya teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacaklar.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

"Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir."

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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne
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