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  4. E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022! Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte ilkokul, ortaokul, lise takdir/teşekkür hesaplama ekranı!

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022! Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte ilkokul, ortaokul, lise takdir/teşekkür hesaplama ekranı!

10.06.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Okul takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı ile takdir ya da teşekkür alıp almayacağını öğrenmek isteyen ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Öğrenciler, Not ortalaması dikkate alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte ilkokul, ortaokul, lise takdir/teşekkür hesaplama ekranı...

E-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022! Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte ilkokul, ortaokul, lise takdir/teşekkür hesaplama ekranı!

E-Okul takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı, okulların kapanacağı gün olan 17 Haziran'a sayılı günler kala öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise takdir/teşekkür hesaplama ekranı ve merak edilenler haberimizde...

E-OKUL TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022!

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabilmektedir. Yalnız konuya ilişkin en önemli husus, hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerektiğidir.

Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplaması yapılırken girilen bütün derslerin tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Bu uygulama bütün dersler için yapılır. Sonrasında ise bütün derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINACAK?

Takdir Teşekkür belgesi hesaplama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenilebiliyor.

Takdir ve Teşekkür belgeleri e-Okul üzerinden elektronik ortamda erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine aşağıdaki linkten ulaşabilecek:

e-okul.meb.gov.tr

Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak erişebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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