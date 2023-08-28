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  4. e-Reçetem sistemine 5 yabancı dil eklenmişti! Bakan Koca'dan iddialara yanıt: 'Söz konusu değil'

e-Reçetem sistemine 5 yabancı dil eklenmişti! Bakan Koca'dan iddialara yanıt: 'Söz konusu değil'

28.08.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklenmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir" dedi.

e-Reçetem sistemine 5 yabancı dil eklenmişti! Bakan Koca'dan iddialara yanıt: 'Söz konusu değil'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine yabancı 5 farklı dilin eklenmesiyle ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur" diyen Bakan Koca, "Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

"e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. e-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir.

"ULUSLARARASI BAŞARIDAN DOĞAN BİR İHTİYAÇTIR"

Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor. Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir."


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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