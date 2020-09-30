EA Play Xbox Game Pass Ultimate'a dahil oluyor! Tarihi belli oldu

EA Play, Electronic Arts'ın FIFA ve The Sims gibi popüler oyunlarını bir araya getiren bir abonelik sistemi. Aslında Electronic Arts'ın Xbox Game Pass'ı diyebileceğimiz bu platform, Microsoft ve Electronic Arts arasında yapılan anlaşma ile birlikte Xbox Game Pass'a ekleneceği duyurulmuştu. Fakat bu buluşma için belirli bir tarih yoktu. Microsoft Xbox ekibinin yaptığı açıklama ile ise o tarih belirlendi.

İŞTE XBOX GAME PASS İÇİN EA PLAY ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunulacak olan EA Play, 10 Kasım'da hizmete eklenecek. Yani diğer bir deyiş ile Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış tarihi aslında Xbox Game Pass Ultimate için EA Play'in de çıkış tarihi olacak. Aboneler, EA Play'deki Windows 10 oyunlarını da bilgisayarlarına indirebilecek. Fakat PC için Xbox Game Pass aboneleri, 10 Kasım'da değil, daha ileri bir tarihte EA Play'e erişim sağlayabilecek.

BİLGİSAYAR OYUNCULARI EA PLAY İÇİN BİRAZ BEKLEYECEK

Microsoft'un açıklamasına bakılırsa PC için Xbox Game Pass aboneleri aralık ayından itibaren EA Play'e erişebilecek. Ancak kesin bir tarih yok. EA Play'in Xbox Game Pass platformuna eklenmesiyle birlikte Microsoft oyun tarafını Bethesda'yı satın aldıktan sonra bir tık daha güçlendirmiş olacak. Bethesda demişken, Bethesda'nın oyunlarının da Xbox Game Pass platformuna ekleneceğini belirtelim.

