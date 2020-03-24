EBA nedir? Uzaktan Eğitim giriş nasıl yapılır?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanallarında başlayacak olan uzak eğitim hakkında bilinen her şey burada!
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı yani EBA, mevzuattaki tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor. Bu sayede hem öğrenciler hem de öğretmenler sistemdeki dökümanlardan yararlanabiliyor. EBA’nın yeni yapılanması ile artık uzaktan eğitimlerin yapılması da mümkün olacak. Peki, sisteme nasıl giriş yapacaksınız?
İlk olarak buradan EBA sisteminin ekranını açın. Daha sonra Öğrenci>EBA bölümüne girin. Şifrenizi biliyorsanız T.C. Kimlik No ve Şifreniz ile sisteme giriş yapın. Dilerseniz de E-Devlet hesabınız ile de sisteme giriş yapabilirsiniz.
Eğer şifrenizi unuttuysanız açılan ekranda yer alan Şifremi Unuttum seçeneğine tıklayın. T.C. Kimlik Numaranızı girin. Doğrulama yöntemi seçin.
Doğrulama yönteminde maili seçtiysen;
Şimdilik bu sistemin ne kadar süreyle uygulanacağı ve okulların ne zamana kadar tatil olacağı bilinmiyor. Umarız ülkemizde alınan koronavirüs tedbirleri olumlu sonuçlanır ve salgın daha fazla yayılmaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum