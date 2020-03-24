EBA nedir? Uzaktan Eğitim giriş nasıl yapılır?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanallarında başlayacak olan uzak eğitim hakkında bilinen her şey burada!

EBA NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı yani EBA, mevzuattaki tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor. Bu sayede hem öğrenciler hem de öğretmenler sistemdeki dökümanlardan yararlanabiliyor. EBA’nın yeni yapılanması ile artık uzaktan eğitimlerin yapılması da mümkün olacak. Peki, sisteme nasıl giriş yapacaksınız?

EBA UZAKTAN EĞİTİM GİRİŞ NASIL YAPILIR?

İlk olarak buradan EBA sisteminin ekranını açın. Daha sonra Öğrenci>EBA bölümüne girin. Şifrenizi biliyorsanız T.C. Kimlik No ve Şifreniz ile sisteme giriş yapın. Dilerseniz de E-Devlet hesabınız ile de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Eğer şifrenizi unuttuysanız açılan ekranda yer alan Şifremi Unuttum seçeneğine tıklayın. T.C. Kimlik Numaranızı girin. Doğrulama yöntemi seçin.

Öğretmen ve öğrenci için EBA şifre sıfırlama

Doğrulama yönteminde maili seçtiysen;

Adım: Sisteme kayıtlı e-posta adresini girin ve “Gönder” butonuna bas. (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsiniz).

Adım: Mailine gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Adım: Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen;

Adım: Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas. (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsiniz).

Adım: Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Adım: Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.



Şimdilik bu sistemin ne kadar süreyle uygulanacağı ve okulların ne zamana kadar tatil olacağı bilinmiyor. Umarız ülkemizde alınan koronavirüs tedbirleri olumlu sonuçlanır ve salgın daha fazla yayılmaz.

TRT EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

