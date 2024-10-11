EBA öğretmen girişi - EBA öğretmen girişi nasıl yapılır? Ücretli öğretmen EBA'ya nasıl girer?

EBA, Eğitim Bilişim Ağı ifadesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Gitgide daha da genişleyen bu ağ sayesinde birçok eğitim işlemi gerçekleştirilebilir. Öğretmenler de EBA girişi yaparak çeşitli işlemler yapabilir ya da işlem takibi ya da sorgulaması için bu sisteme başvurulabilir. Bunun için öncelikli olarak EBA öğretmen girişi yapılması gerekir.

EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?

Öğretmenler EBA girişi yapabilmek için öncelikli olarak sisteme kayıt işlemini tamamlamış olmalıdırlar. Bağlı oldukları okuldan e-Okul hesabı aldıktan hemen sonra EBA giriş ekranına ulaşabilir ve ÖĞRETMEN- MEBBİS yolu ile EBA girişi gerçekleştirebilirler.

EBA sistemine öğretmen girişi yapmak için çeşitli yollar bulunur. Direkt olarak EBA internet adresinden ya da uygulamasından giriş yapılabildiği gibi e-Devlet sistemi üzerinden de EBA girişi yapılabilir.

EBA kod ile giriş nasıl yapılır?

EBA sistemine giriş yapabilmek için mobil cihaz cep telefonu ya da bilgisayar kullanılabilir. Ancak bunun için öncelikle öğretmene ait bir kod gereklidir. Verilen şifre ya da kod ile EBA öğretmen girişi yapmak için şu adımlar takip edilmelidir:

EBA sistemine mobil cihaz ya da bilgisayardan giriş yapılır.

Profil görselinin altında yer alan menü üzerinden EBA KOD oluştur seçeneğine tıklanır.

Tek kullanımlık EBAKOD oluştur seçilir.

EBA Giriş ekranında yer alan EBA kod butonu tıklanır.

Ücretli öğretmen EBA'ya nasıl girer?

Özel okullarda ya da devlet okullarında kadrolu öğretmenler dışında ücretli olarak çalıştırılan öğretmenler de olabilir. Ücretli olarak çalışan öğretmenlerin de EBA sistemine girmesi mümkün olur.

Ücretli öğretmenler EBA sistemine girmesi gerektiğinde bağlı oldukları okul ile iletişime geçmelidirler. Okuldan aldıkları e-Okul hesabı ile EBA girişi yapabilirler. MEBBİS giriş ekranına kullanıcı adı ve kimlik numarası girmeleri yeterli olacaktır.

E-Devlet'ten EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?

EBA öğretmen girişi e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için öncelikli olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. Öğretmen EBA girişini EBA giriş e-Devlet üzerinden yapacaksa şu adımları takip etmelidir:

E-Devlet sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

Ana sayfada yer alan arama kısmına EBA yazılır.

Gelen menüden EBA uygulaması seçilir ve ilerlenir.

EBA sayfası üzerinden işlem gerçekleştirilir.

EBA'ya giriş yapamıyorum neden?

Bazı zamanlarda çeşitli nedenlere bağlı olarak EBA sistemine giriş yaparken sorun yaşanabilir. Bu durumun çok fazla olası nedeni olduğu için öncelikli olarak sisteme girişin neden gerçekleştirilmediği tespit edilmelidir.

Eğer internet ile ilgili bir sorun nedeniyle sisteme giriş yapılmadığı kesinlik kazandıysa hata sistemde olabilir. Önce bir süre sonra tekrar denenmelidir. Yine de olmuyorsa giriş problemlerinde destek@eba.gov.tr adresine mail gönderilebilir.