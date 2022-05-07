Ebegümecinin gücü: Topuk çatlaklarını geçirir!

Ebegümeci bitkisi son günlerde eski bir türkünün yeniden yorumlanmasıyla gündem oldu. Anadolu’da şifa veren bitkiler arasında olan ebegümeci topuk çatlaklarını geçirmede de önemli rol oynar.

TOPUK ÇATLAĞINA EBEGÜMECİ NASIL KULLANILIR?

Klorsuz yarım litre suya (içme suyu) bir yemek kaşığı ebegümeci ekleyin. Kısık ateşte beş dakika kaynamaya bırakın. Günde bir defa akşamları ayaklarınızı bu suda yarım saat bekletin.

EBEGÜMECİNİN DİĞER FAYDALARI

Bağışıklığı güçlendirir.

İçerdiği C vitamini ile hastalıklardan korur.

Kanser gibi ciddi hastalıkların engellenmesinde aktif bir rol oynamaktadır.

Grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.

Metabolizmayı güçlendirerek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Özellikle menopoz döneminde yaşanan kemik erimelerinin engellenmesi için fayda sağlar. Kasların güçlenmesi, vücudun iskelet sisteminin direnç kazanmasına yardımcıdır.

Ebegümeci antioksidan maddeleri içermektedir. Bu maddeler, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardım etmektedir.

Düzenli olarak tüketilen ebegümeci vücutta detoks etkisi sağlamaktadır.

Karaciğerin ve safra kesesinin temizlenmesinde önemli bir etki sunmaktadır.



