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Ebeveynlik stili tartışılıyor: "Çocuklarıma kahve içiriyorum, saçlarını kazıtıyorum"

24.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk büyütmek oldukça fazla sorumluluk gerektiriyor. Çocuk büyütürken yapılan ufak hatalar çocuğun tüm karakterini ve hayatını etkileyebiliyor. Her ebeveynin kendine ait kuralları bulunuyor. Bu kurallar diğer ebeveynler tarafından eleştirilebiliyor. 29 yaşındaki Mara Doemland, kendi çocuklarına uyguladığı yöntemleri açıkladı.

Ebeveynlik stili tartışılıyor: "Çocuklarıma kahve içiriyorum, saçlarını kazıtıyorum"

Amerika'da yaşayan dört çocuk annesi 29 yaşındaki Mara Doemland, Mirror'da yer alan haberde çocuklarının sınırsız yaşayabilmesi için kahve içebilmek, çıplak ayakla dolaşmak ve yağmurda dışarıda oynamak gibi diğer ebevenylerin izin vermediği birçok duruma izin verdiğini belirtti. Mara, çocuklarını yağmurda oynamaya teşvik ediyor ve yemek zamanlarında yemek istedikleri besinleri kısıtlamıyor, bu da meyve ve sebzeleri kendilerinin yemeyi tercih etme olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

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Geleneksel normları yıkan Mara, kızı Emmy'nin kendi saçını kazımasına izin verdi. Eğer erkek çocukları pembe elbiseler giymek isterse bu konuda bir sorun olmadığını belirtti. Mara, "Kaldırım çok sıcak olmadıkça çocuklarımın isterlerse yalın ayak gitmelerine izin veririm. Emmy ve Indy yalın ayak olmayı severler. Denemek isterlerse kahve içmelerine izin veriyorum ama yetişkinler gibi içmiyorlar."

İLK ANNE OLDUĞUNDA DAHA KATI OLDUĞUNU BELİRTİYOR

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"Yağmur yağdığında hepimizin dışarı çıkıp sadece eğlendiğinden emin oluyorum." İlk anne olduğunda katı olduğunu ve ardından çocuklarının kendi seçimlerini yapmasına izin vermeyi öğrendiğini söylüyor. Mara, bu ebeveynlik tarzının şeker isteklerini azalttığını savunuyor.

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Mara, "Rahat olmalarını ve onları mutlu eden şeyleri giymelerini istiyoruz" dedi. "Emmy saçlarını kazıttı. Şu anda sadece siyah ve bol giysiler giyiyor. İsterlerse çocuklarımıza elbise giydiriyoruz. Canları ne istiyorsa öyle."

HER ZAMAN PAYLAŞIMCI OLMAK ZORUNDA DEĞİLLER

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Mara ayrıca çocuklarını paylaşmaya zorlamıyor. ve isterlerse kendilerine zaman ayırmalarının onlar için önemli olduğunu düşünüyor. Onlara 'bana yer açın' gibi ifadeler öğrettik. Yetişkinler olarak her zaman bir şeyler paylaşmak istemiyoruz bu yüzden bunun çocukların yapması gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum."

KUM YEMELERİNE İZİN VERİYOR

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Mara ayrıca çocuklarının kum yemesine ve misket oynamasına izin veriyor. "Çocuklar her zaman ağızlarına bir şeyler koyarlar, böylece kum yemelerini engellemeyeyim ki bunun yiyecek bir şey olmadığını kendileri anlasınlar" diye ekledi. "Tekrar tükürecekler ve 'iğrenç' diyecekler. Öğrenmeden önce muhtemelen birkaç kez yapacaklar. Bundan korkmak yerine öğrenmelerini tercih ederim."

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