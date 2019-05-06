ECOWAS Nijerya'daki saldırılara kalıcı çözüm bulmak istiyor

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'da devam eden şiddet olayları ve insan kaçırmaların önlenmesi amacıyla konferans düzenledi.

Başkent Abuja'da gerçekleştirilen konferansa, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, ECOWAS yetkilileri, valiler, dini liderler ve basın mensupları katıldı.

ECOWAS Siyasi ilişkiler, Barış ve Güvenlik Müdürü General Francis A. Behanzin, konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede devam eden şiddet olaylarına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Nijerya'nın ECOWAS'in en önemli üyeleri arasında olduğunu ifade eden Behanzin, "Nijerya gibi önemli bir ülkede bu sorunlara çözüm bulunmazsa bu yakında komşu ülkelere sıçrayabilir ve bizi aşar." ifadesini kullandı.

Nijerya'daki şiddet olaylarının bölgenin ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Behanzin, "Bugün insanlar bölgeye gelmekten korkuyorlar çünkü herkes öldürülmekten ya da kaçırılmaktan endişe ediyor." diye konuştu.

Nijerya'da ocaktan beri silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 600'e yakın kişi öldürülmüş, 2 binden fazla kişi fidye için kaçırılmıştı.

