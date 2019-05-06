HABER

ECOWAS Nijerya'daki saldırılara kalıcı çözüm bulmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

ECOWAS Nijerya'daki saldırılara kalıcı çözüm bulmak istiyor

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'da devam eden şiddet olayları ve insan kaçırmaların önlenmesi amacıyla konferans düzenledi.

Başkent Abuja'da gerçekleştirilen konferansa, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, ECOWAS yetkilileri, valiler, dini liderler ve basın mensupları katıldı.

ECOWAS Siyasi ilişkiler, Barış ve Güvenlik Müdürü General Francis A. Behanzin, konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede devam eden şiddet olaylarına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Nijerya'nın ECOWAS'in en önemli üyeleri arasında olduğunu ifade eden Behanzin, "Nijerya gibi önemli bir ülkede bu sorunlara çözüm bulunmazsa bu yakında komşu ülkelere sıçrayabilir ve bizi aşar." ifadesini kullandı.

Nijerya'daki şiddet olaylarının bölgenin ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Behanzin, "Bugün insanlar bölgeye gelmekten korkuyorlar çünkü herkes öldürülmekten ya da kaçırılmaktan endişe ediyor." diye konuştu.

Nijerya'da ocaktan beri silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 600'e yakın kişi öldürülmüş, 2 binden fazla kişi fidye için kaçırılmıştı.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Fırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındıFırtına Vadisi'nde 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı
Kato Dağı eteklerinde minik öğrenciler trafikte yaya önceliği için düdük çaldıKato Dağı eteklerinde minik öğrenciler trafikte yaya önceliği için düdük çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) nijerya

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.