"Edebiyat, dünyada aktif rol oynuyor"

İSTANBUL (AA) - Çocuk Gençlik Kitapları Edebiyat Ajanı Nazlıcan Kabataş, farklı ülke edebiyatlarını temsil etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Edebiyat, dünyada çok aktif bir rol oynuyor. Biz de bu rolde yer aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

"Dünya Telif Pazarında Çevirmenlerin Gücü ve TEDA'nın etkisi" başlıklı seminer, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Edebiyatı Yaz Okulu-2019" programı kapsamında enstitünün İstanbul şubesinde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi (TEDA), İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi), çeviri fonları ile Türk ve dünya edebiyatının konuşulduğu etkinliğe, Çocuk Gençlik Kitapları Edebiyat Ajanı Nazlıcan Kabataş katıldı.

TEDA'nın bir çeviri fonu olduğunu belirten Kabataş, "Türk edebiyatının yurt dışına açılımına destek sağlayan bir fondur. Çevirmenlerimizle Türk edebiyatının yurt dışında daha fazla basılması, yayılması ve yabancıların Türk edebiyatını tanıması için çalışmalar yapıyoruz. TEDA'nın da bu konuda destekleri bulunuyor, Türk yazarların kitaplarının yurt dışında basılması için fon sağlıyor." diye konuştu.