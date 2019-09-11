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Edebiyatı "Kültür Sokağı" ile sevdirecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üniversite öğrencileri, okul çevresindeki kötü yazıların önüne geçmek ve edebiyatı sevdirmek amacıyla "Kültür Sokağı" oluşturdu - Sokağın duvarlarına, Türk edebiyatına yön Mehmet Akif Ersoy, Cemil Meriç, İsmet Özel, Necip Fazıl Kısakürek ve Mevlana'nın sözleri yazıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üniversite öğrencileri tarafından okul çevresindeki kötü yazıların önüne geçmek ve edebiyatı sevdirmek amacıyla "Kültür Sokağı" oluşturuldu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim gören, aralarında Suriyelilerin de olduğu 15 öğrenci, okul yönetiminin de destekleriyle, okul çevresindeki kötü yazıların önüne geçmek üzere "Kültür Sokağı" projesi başlattı.

Proje kapsamında sokağın duvarlarına, Türk edebiyatına yön veren İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy ile Cemil Meriç, İsmet Özel, Necip Fazıl Kısakürek ve Mevlana'nın sözleri yazıldı.

Duvarlara, Mehmet Akif Ersoy'dan "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın", Cemil Meriç'ten "Aydın olmak için önce insan olmak lazımdır'', İsmet Özel'den "İnsanoğlunun elindeki tek iktidar duadır" gibi çeşitli sözlere yer verildi.

Okul müdürü Doç. Dr. Mehmet Duruel, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaları gerektiğini söyledi.

Başlatılan "Kültür Sokağı" projesine gönülden destek verdiğini ifade eden Duruel, "Amacımız, okul çevresindeki kötü yazıların önüne geçmek. En önemli amacımız ise edebiyatı sevdirmektir." dedi.

Mehmet Duruel, Türk ve Suriyeli 15 öğrencinin proje koordinatörü öğretim görevlisi Hamit Basık himayesinde bir aylık zaman diliminde 300 metre uzunluğundaki "Kültür Sokağı" ile tüm okul çevresini güzel hale getirdiğini belirtti.

Projeye katılan öğrencilerden Zilan Çakır da arkadaşlarıyla yoğun ve keyifli uğraşlar sonucu okul çevresini güzelleştirdiklerini aktardı.

Çalışmayla kötü görüntünün önüne geçmenin yanı sıra edebiyatı sevdirmeye çalıştıklarını aktaran Çakır, güzel sözlerin yer aldığı sokağın büyük beğeni topladığını da kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
"Kültür Sokağı" reyhanlı

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