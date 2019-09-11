Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üniversite öğrencileri tarafından okul çevresindeki kötü yazıların önüne geçmek ve edebiyatı sevdirmek amacıyla "Kültür Sokağı" oluşturuldu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim gören, aralarında Suriyelilerin de olduğu 15 öğrenci, okul yönetiminin de destekleriyle, okul çevresindeki kötü yazıların önüne geçmek üzere "Kültür Sokağı" projesi başlattı.

Proje kapsamında sokağın duvarlarına, Türk edebiyatına yön veren İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy ile Cemil Meriç, İsmet Özel, Necip Fazıl Kısakürek ve Mevlana'nın sözleri yazıldı.

Duvarlara, Mehmet Akif Ersoy'dan "Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın", Cemil Meriç'ten "Aydın olmak için önce insan olmak lazımdır'', İsmet Özel'den "İnsanoğlunun elindeki tek iktidar duadır" gibi çeşitli sözlere yer verildi.

Okul müdürü Doç. Dr. Mehmet Duruel, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almaları gerektiğini söyledi.