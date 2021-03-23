Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan 'işkence' iddialarına yanıt

Edirne'de yaşayan Şükrü Benli, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan koyulduğu cezaevinden şartlı tahliye edildikten sonra Bulgaristan'a kaçtı. Hakkında aynı suçtan başka davalar da bulunan Benli, kendisini darbettirdiği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan şikayetçi oldu. Açılan soruşturma sonunda müşteki-sanık olan Başkan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama halen Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, Başkan Gürkan 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntüleri çeken Şükrü Benli'ye şantaj ve işkence yaptırdığı iddialarına tepki gösterdi.

Partisinin il binasında, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve parti üyesi avukatlarla birlikte basın açıklaması yapan Başkan Gürkan, büyük bir bilgi kirliliği yaratıldığını öne sürerek, "Bu kişi hakkında çocuğun istismarı da dahil olmak üzere bir çok konuda hüküm vardır. Bu şahıs, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından 'çocuk tacizcisi' olarak hüküm giymiş bir şahıstır" dedi.