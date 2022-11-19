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Edirne'de bomba naniği! Sokağa bırakılan şüpheli çanta, ekipleri alarma geçirdi

19.11.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokağa bırakılan sahipsiz çanta, ekipleri alarma geçirdi. Büyük paniğe sebep olan şüpheli sırt çantası fünye ile patlatıldı. İçerisinden ise kıyafet yaşam malzemesi çıktı.

Edirne'de bomba naniği! Sokağa bırakılan şüpheli çanta, ekipleri alarma geçirdi

Alınan bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Rasathane Sokak'ta HDP İl Başkanlığı'nın bulunduğu ara sokakta ağzı açık olduğu görülen sırt çantası paniğe sebep oldu. Sırt çantasını gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇEVRESİ BOŞALTILDI

Bölgede geniş çaplı önlem alan ekipler, şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Trafik ekipleri ise şüpheli çantanın bulunduğu alana yakın konumda park halindeki araçların da kaldırılmasını istedi. Yol ise kısa süreli trafiğe kapatıldı.

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KIYAFET VE YAŞAM MALZEMESİ ÇIKTI

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının bölgeye gelmesinin ardından inceleme başlatıldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye yardımıyla ile patlatıldı. Şüpheli çantanın içerisinden ise yaşam malzemesi çıktı.
Olayın ardından bölgedeki trafik normale döndü. (İHA)

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Edirne bomba

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