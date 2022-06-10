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Edirne'de Bulgar iş adamlarını kaçırma girişimi! Köy ablukaya alındı, her yerde aranıyorlar

10.06.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 2 kişi kendilerini polis gibi tanıtıp Bulgaristanlı 2 iş adamını kaçırma girişiminde bulundu. Çıkan arbede sonrasında arabayla kaçan 2 kişi, bir köye sığındı. Köy halkı tedirgin olurken köyü ablukaya alan jandarma her yerde o iki kişiyi arıyor. Köylerinde çok sayıda jandarma aracının devriye attığını görünce tedirgin olduğunu ifade eden Fikret İnan, "Şu anda herkes karamsar çünkü köye 2 kişinin geldiğini görenler de olmuş, bu yüzden tedirgin durumdayız" dedi.

Edirne'de Bulgar iş adamlarını kaçırma girişimi! Köy ablukaya alındı, her yerde aranıyorlar

Edirne Kapıkule'de kendilerine polis süsü veren 2 kişi, takip ettikleri Bulgar iş adamlarını kaçırma girişiminde bulundu. Bulgar iş adamları otomobile binmek için direnince arbede çıktı. Çevredeki vatandaşların da müdahil olduğu olayda arabayla kaçan şüpheliler, bir köye sığındı. Köy, jandarma tarafından ablukaya alınırken köy halkı tedirgin olduklarını ifade etti.

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KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ VERDİLER

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na yakın bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Bulgar iş adamını takibe alarak İstanbul’dan Edirne’ye gelen 2 şüpheli Kapıkule güzergahında bulunan bir tesiste kendilerine polis süsü vererek kelepçe takma suretiyle alışveriş için yurda gelen Bulgar iş adamı P.N. ve D.Z’yi zorla kaçırmaya çalıştılar. İş adamlarını kaçırma girişimi ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada 2 şüpheliye direnen Bulgarlar otomobile binmek için direndi. Çıkan arbedeye tesiste bulunan vatandaşların da müdahil olmasıyla birlikte linç edileceğini anlayan 2 şüpheli otomobille binerek kaçtı.

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KÖY HALKI TEDİRGİN

İhbar üzerine otomobilli takibe alan polis ve jandarma ekipleri Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Geçkinli Köyünde otomobilli terk etmiş durumda buldu. Jandarma ekipleri kaçan şahısların yakalanması için Süloğlu ilçesinde köyde ve Yunanistan sınırında geniş çaplı arama tarama faaliyetleri başlattı. Köy halkı ise şüphelilerin evlerine gizlenme ihtimalinin olabileceği korkusuyla tedirgin oluyor.

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"ŞÜPHELİLER KÖYDE OLABİLİR"

Köylerinde çok sayıda jandarma aracının devriye attığını görünce tedirgin olduğunu ifade eden Fikret İnan, “Burada 8-10 civarında jandarma aracının dolaştığını gördük. Olaya vakıf olmadığımız için durumdan şüphelenip soruşturduk. Daha sonra olayın Kapıkule’de başlayıp bizim köyde devam ettiğini öğrendik. Şüpheliler köyde olabilir bunun için bütün köy halkı olarak tedirginiz. Şu anda köy içinde ve çevrede jandarma ekipleri arama çalışmaları yapıyor. Drone ile de aramalar sürüyor. Şu anda herkes karamsar çünkü köye 2 kişinin geldiğini görenler de olmuş, bu yüzden tedirgin durumdayız” dedi.

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"EVİMİN ÖNÜNDEN 2 KİŞİ GEÇTİ"

Köy sakinlerinden Sezai Çal da yabancı kişileri köyde gördüğünü belirterek, “Benim evimin önünden 2 kişi geçti. Ben onlarla konuşmadım ama şüphelendim. Daha sonra köy meydanına geldim. Araçlarını da yukarda bırakmışlar. Daha önce köyümüzde böle bir şey yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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