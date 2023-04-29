HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Edirne'de feci kaza! Hamile kadın hayatını kaybetti

Edirne'de feci kaza! Hamile kadın hayatını kaybetti

29.04.2023 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Bulgar vatandaşı hamile kadın hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Edirne'de feci kaza! Hamile kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bulgar uyruklu 3 kişilik aileyi taşıyan yabancı plakalı otomobil, Edirne’nin Havsa ilçesi ile Babaeski otoyolunda seyir halindeyken bir tıra arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü feci kazada sürücü ile çocuğu yaralanırken, hamile eşi ise karnındaki bebeğiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

SS

İNCELEME BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve çocuğu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen kadının cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de korkunç kaza! Araç dereye uçtu... Çok sayıda ölü varRize’de korkunç kaza! Araç dereye uçtu... Çok sayıda ölü var
HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu… HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…
Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışıFatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler! Sürpriz 'Atatürk' çıkışı
Anahtar Kelimeler:
Edirne kaza

En Çok Okunan Haberler

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

İmam nikahı iddialarına son noktayı koydu! ''Benimle imam nikahı yaptı''

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki! Meydandaki görüntü dikkat çekti

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

Erdoğan'la Fulya Öztürk arasında dikkat çeken diyalog: Aday yapacaktım, ortadan kayboldu

İstanbul'da tartışma yaratan pankart! Canan Kaftancıoğlu: 'Son kez uyarıyorum!'

İstanbul'da tartışma yaratan pankart! Canan Kaftancıoğlu: 'Son kez uyarıyorum!'

Kılıçdaroğlu’ndan gündem yaratacak mesaj

Kılıçdaroğlu’ndan gündem yaratacak mesaj

İlginizi Çekebilir

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.