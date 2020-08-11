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  4. Edirne'de, motosiklet tutkunu damat düğün salonuna motorla girdi

Edirne'de, motosiklet tutkunu damat düğün salonuna motorla girdi

İLGİNÇ HABERLER  | 11.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Edirne'de Yağmur Görgüç (24) ile evlenen Murat Görgüç (27), düğün salonuna tutkunu olduğu motosikletle girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında motosikletini salonun ortasına park eden damat Görgüç, daha sonra eşi Yağmur Görüç'le ilk dansı gerçekleştirdi.

Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı Murat Görgüç, dün gece kentteki bir düğün salonunda, hayatını Yağmur Görgüç ile birleştirdi. Uzun yıllar motosiklet hobisinin peşinden koşan damat Görgüç, bu tutkusunu düğünde de göstererek, salona motosikletle girdi. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında salonun ortasına gelerek motorunu park etti. Görgüç daha sonra eşi Yağmur Görgüç ile ilk dansı gerçekleştirdi.

"UNUTULMAZ BİR AN YAŞATTIM"

Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini ifade eden Görgüç, geleceğe güzel bir anı bırakmak istediğini ifade ederek, "Mutlu gecemizde farklı bir şey yapmak istedim. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Düğün salonuna motorumla girerek unutulmaz bir an yaşattım. Bu durum gelecekte güzel bir anı olarak kalacak" dedi.

(DHA)

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