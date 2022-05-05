HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de on binlerce kişinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı! Hıdırellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler

Edirne’de on binlerce kişinin katılımıyla ‘Kakava ateşi’ yandı! Hıdırellez Şenlikleri'nden renkli görüntüler

05.05.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra renkli görüntülerle başladı. Şenlik dev ateşin yakılmasıyla başlarken, kente akın eden on binlerce kişi doyasıya eğlendi. Şenlikler için Edirne'ye Yunanistan ve Bulgaristan'dan da çok sayıda turist geldi.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl ise, daha coşkulu ve daha kalabalık şekilde kutlanmaya başladı.

AW611861_03

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala ateşin yakılacağı Sarayiçi'ne akın etti.

AW611861_04

100 bine yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen şenlikte tüm zamanların rekoru kırıldı.

AW611861_05

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyelerinin, hazırlanan dev ateşi yakmasıyla başlayan şenliklerde baharın gelişi doyasıya kutlandı.

AW611985_01

BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Edirneli vatandaşların yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden ve birçok ülkeden Edirne’ye gelen on binlerce kişinin 9/8 roman havaları eşliğinde saatlerce sürünce eğlenceleri ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı.

AW611985_02

Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler ilgi odağı oldu.

AW611985_07
Müziğin ritmine kendilerini kaptıran vatandaşlar gönüllerince eğlendi. (İHA)

AW611985_09

AW611985_10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Kaza yapan sürücü önce palayla saldırdı, ardından ateş açtı: Yaralılar varAkılalmaz olay! Kaza yapan sürücü önce palayla saldırdı, ardından ateş açtı: Yaralılar var
Bakın nerede ve ne halde bulunduBakın nerede ve ne halde bulundu
"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar"Kürt seçmen Yavaş'a oy verir mi?" Çarpıcı sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
Edirne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

Seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu

Seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

İlginizi Çekebilir

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

90 bin liralık arabasını sattı! Yeni arabası olay oldu

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.