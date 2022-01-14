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  4. Edirne'de şaşkına çeviren olay! Evin bacasına asıp hedef tahtası yaptılar

Edirne'de şaşkına çeviren olay! Evin bacasına asıp hedef tahtası yaptılar

14.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi Edirne'nin Menzilahır Mahallesi'nde havaya ateş açılmış, mahalleye sevk edilen polis ekiplerine de pompalı tüfekle ateş edilmişti. Olay sonrası bugün tekrar aynı adrese giden ekipler toplam 17 adrese operasyon düzenlendi. Mahallelerden birinde ise evin bacasına asılan cansız kadın mankeni dikkat çekti, mankenin hedef tahtası olarak kullanıldığı görüldü.

Edirne'de şaşkına çeviren olay! Evin bacasına asıp hedef tahtası yaptılar

Edirne Menzilahır Mahallesi'nde yılbaşı gecesi havaya silahla ateş açıldı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen sivil polis aracına pompalı tüfekle ateş edildi. Polislerin yara almadan kurtulduğu saldırıda saçmalar araca isabet etti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren yaşı 18'den küçük H.Ç.'yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi silah kullananları tek tek tespit etti.

SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Bu sabah erken saatlerinde aralarında özel harekat ekiplerinin de olduğu 150 polisle Menzilahır, Çavuşbey, Nişancıpaşa ve Abdurrahman mahalleleri ile Havsa ilçesinde toplam 17 adrese operasyon düzenlendi. 'Tunca-1' adı verilen operasyonda, mahalleleri abluka altına alan polis ekipleri, belirlenen ev ve eklentilerinde kapsamlı arama yaptı.

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Aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 çelik yelek, 1 Rambo olarak tabir edilen bıçak, 1 muşta, 1 pala ile silahlara ait 109 mermi ve fişek ele geçirildi. Operasyonda, B.Ö., G.D., U.K., A.K., E.Ö., Y.G., Ö.A., K.Ş., E.O., B.B., E.A. ve K.Ö. gözaltına alındı. Polis, soruşturma kapsamında 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

CANSIZ MANKENİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞLAR

Bu arada, operasyon düzenlenen mahallelerden Menzilahır’da evin bacasına asılan cansız kadın mankenin hedef tahtası yapıldığı, üzerinde kurşun izlerinin olduğu görüldü.

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(DHA)

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