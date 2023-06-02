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Edirne'de tava ciğercilerine yüzde 33 zam yapıldı!

02.06.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan şehirden ayrılmadığı tava ciğerinin tavan fiyatına yüzde 33 zam yapılarak 160 lira oldu.

Edirne'de tava ciğercilerine yüzde 33 zam yapıldı!

Gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne’nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyata yüzde 33 zam geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin aldığı karara göre, ciğerin porsiyon fiyatı 140 ila 160 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başlandı.

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En son 5 ay önce zam yapıldığını ifade eden bazı tava ciğer ustaları, fiyatları yüksek tutarak vatandaşları zorlamanın anlamının olmadığını belirterek, olanı da düşürmek gerektiğini söyledi. (İHA)

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ciğer Edirne

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