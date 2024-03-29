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Edirne seçim sonuçları canlı! Edirne seçim sonuçlarında AK Parti adayı Belgin İba mı CHP adayı Filiz Gencan Akın mı önde?

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.03.2024 14:59
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Türkiye'de bir kez daha seçim heyecanı yaşanıyor. 2024 yerel seçim sonuçları herkes tarafından merakla bekleniyor. Edirne seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Edirne'de AK Parti adayı Belgin İba mı, CHP adayı Filiz Gencan Akın mı daha avantajlı? İşte detaylar...

Edirne seçim sonuçları canlı! Edirne seçim sonuçlarında AK Parti adayı Belgin İba mı CHP adayı Filiz Gencan Akın mı önde?

Türkiye yerel seçim için sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla ve merakla bekleniyor. Edirne seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve tabloları anlık olarak Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

Edirne'de AK Parti'nin adayı Belgin İba olurken, CHP'nin adayı ise Filiz Gencan Akın oldu. Edirne'de seçim yarışının bu iki aday arasında geçeceği tahmin ediliyor.

2019 yerel seçimlerinde Edirne Belediyesi'ni CHP'nin adayı Recep Gürkan kazanmıştı. Gürkan, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Yerel Seçim 2024


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