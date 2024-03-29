Edirne seçim sonuçları canlı! Edirne seçim sonuçlarında AK Parti adayı Belgin İba mı CHP adayı Filiz Gencan Akın mı önde?

Türkiye yerel seçim için sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla ve merakla bekleniyor. Edirne seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve tabloları anlık olarak Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

Edirne'de AK Parti'nin adayı Belgin İba olurken, CHP'nin adayı ise Filiz Gencan Akın oldu. Edirne'de seçim yarışının bu iki aday arasında geçeceği tahmin ediliyor.

2019 yerel seçimlerinde Edirne Belediyesi'ni CHP'nin adayı Recep Gürkan kazanmıştı. Gürkan, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.





