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Edirne'de 222 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Edirne'de 222 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala ve Keşan ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Filistin, Pakistan, Suriye, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu 222 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Keşan ilçesinde yakalanan düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan A.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Keşan

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