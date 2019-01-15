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Edirne'de 518 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:09 | Son Güncelleme

Edirne'de 518 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki günde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 518 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut askerleri, sınırdan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Meriç ve Keşan, Havsa, Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Köşen, Sazlıdere ve Orhaniye köylerinde yapılan denetimlerde, Fas, Cezayir, Filistin, Bangladeş, Mısır, Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Eritre uyruklu 518 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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