Edirne'de eğitime kar engeli

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle taşıma yoluyla okullarına giden öğrenciler için 20 Aralık Perşembe gününün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Keşan ilçemizi etkisi altına alan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı neticesinde, yollardaki buzlanma riski nedeniyle 20 Aralık 2018 Perşembe günü, taşıma yoluyla gelen öğrenciler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir." denildi.

