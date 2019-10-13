Edirne'de STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

EDİRNE (AA) - Edirne'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Eski Cami önünde toplandı.

Cihannüma Derneği İl Başkanı Muzaffer Tudan, burada yaptığı konuşmada, harekatın, Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemeye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik başlatıldığını söyledi.

Harekatı desteklediklerini ifade eden Tudan, şöyle konuştu:

"Harekatın amacı Türkiye'ye karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, ülkesinden göç etmek zorunda kalan insanlara güvenli bölge oluşturmak ve onların yurtlarına dönmelerini sağlamak. Kardeş STK'lar olarak barış harekatının başarıya ulaşmasını niyaz ediyoruz. Bu vesileyle gazilerimize Allah'tan şifa diliyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."

Daha sonra, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, etkinliğe katılanlarla dua etti, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere başarılar diledi.

