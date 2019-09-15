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Edirne'de üzüm bağlarına "gırnatayla" girildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Uzunköprü Belediyesi Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği kapsamında bağ bozumu etkinliği düzenlendi - Bağ bozumu, bölgede "gırnata" olarak bilinen klarnet ile cümbüş ve davul çalan müzik ekibinin ezgileri arasında gerçekleşti

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzüm bağlarında bağ bozumu eğlenceyle başladı.

Uzunköprü Belediyesi Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği kapsamında bağ bozumu etkinliği düzenlendi.

Bölgede "gırnata" olarak bilinen klarnet ile cümbüş ve davul çalan müzik ekibi, Yeniköy Mahallesi'ndeki üzüm bağları girişinde bağ bozumu etkinliğine römorklar üzerinde gelen katılımcıları karşıladı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, etkinlikte yaptığı konuşmada, bağcılığın Edirne'de tarihsel bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Becan, Uzunköprü'nün, Yeniköy'ün eşsiz tadıyla bilinen üzümlerini dünyaya tanıtmak amacıyla tanıtım faaliyetlerini sürdürüceklerini belirtti.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da kentte bağcılığın eski güzel günlerine dönmeye başladığını ifade etti.

Bölgenin üzümle anıldığını ve yerel cinslerin yetiştirildiğini anlatan Bacıoğlu, "Bölgede bağcılıktan elde edilen gelir artıyor. Bu anlamda tarımsal turizmin gelişmesi içinde mücadele ediyoruz. Gelecek yıllar bu bölgede bağ bozumu etkinlikleri daha da artacak." dedi.

Daha sonra yöresel kıyafetleriyle Belediye Başkanı Becan ve diğer katılımcılar bağ bozumu gerçekleştirdi.

Papaz Karası cinsi üzümler toplanarak sepetlere yerleştirildi.

Gırnata, cümbüş ve davul çalan müzik grubunun Trakya yöresi ezgileri eşliğinde gerçekleşen bağ bozumu etkinliğine CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile bölge halkı katıldı.

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bağ bozumu Edirne Şenlik tarımsal turizm Üzüm hasadı

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