Edremit'te şaşırtan görüntü! Yüzerek gidilen kayalıklara yürüyerek ulaştılar

Edremit Körfezi bölgesinde kış dönümünün etkisiyle yaşanan gel-git olayı nedeniyle deniz suları yer yer 10 metreye kadar çekildi. Birkaç gündür süren doğa olayı, ortaya değişik manzaralar da çıkardı. Mevsimsel geçişlerde gel-git olayının yaşandığına dikkat çekilirken, Edremit’in turistik Akçay Mahallesi’nde de, kıyıya 10 metre mesafede bulunan ve içinden tatlı su çıkan kayalık, adeta kum yığını arasında kaldı. Yaz döneminde yüzerek gidilebilen kayalığa, sular çekilince vatandaşlar yürüyerek çıktı.

'HER HALİYLE GÜZEL' DİYEREK TELEFONA SARILDILAR

Vatandaşlar, "Belirli mevsim geçişlerinde gel-git olayı yaşanıyor. Bu sefer deniz oldukça çekildi. Bölgemiz her haliyle güzel bir yer" dedi.

Denizin çekildiğini gören bazı vatandaşlar ise, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

DHA

