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  4. Efeler’in ekipleri yangınları söndürmek için çalışıyor

Efeler’in ekipleri yangınları söndürmek için çalışıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 15:37
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Efeler Belediyesi, ülke genelinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Su tankerleri, araç gereçleri ve personeli ile yangın bölgelerinde aktif olarak görev alan belediye ekipleri, İzmir’in Karşıyaka ilçesi ile Aydın’ın Didim ve Bozdoğan ilçelerinde meydana gelen yangınlara destek sağlıyor.

Efeler’in ekipleri yangınları söndürmek için çalışıyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çeşitli yangın söndürme araçları ve geniş bir personel kadrosuyla zorlu mücadelede yer alıyor.

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Yangınlarla mücadelede zamanla yarışan ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden yangın bölgelerine gelen profesyonel ekiplere desteğini sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmaları yakından takip ederek saha durumunu düzenli olarak öğreniyor. Başkan Yetişkin, yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz, ciğerlerimiz yanıyor. Ekiplerimiz, elimizdeki tüm imkanları seferber ederek yangınların söndürülmesi için var gücüyle çalışıyor. Umuyoruz ki alevler kısa sürede kontrol altına alınır. Efeler Belediyesi personelimiz başta olmak üzere, bu felaketi sonlandırmak için görev yapan tüm vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Efeler
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