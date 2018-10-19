Efsane 'Cumhuriyet' fotoğrafındaki kişi Gülse Birsel’in dedesinin kuzeni çıktı!

O yıllarda ‘cihat’ şimdi Ortadoğu’da olduğu gibi üzerine bomba bağlayıp masum insanların ortasında patlatmak için kullanılmayan, vatanın bağımsızlığı için mertçe savaşmayı ifade eden bir kelime.

“Babamın babası Asım Bey İstiklal Savaşı’nda dört madalya almış. O yıllarda Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edenlere çokça verildiği gibi ‘Mücahit Asım” lakabıyla tanınırmış.

Daha önce yazmıştı ama bu ayki Tuhaf dergisinde ayrıntıları da vardı.

Meğer hepimizin bildiği bu fotoğrafta, hiçbirimizin bilmediği bir şey varmış.

Fotoğrafın üzerinde “Cumhuriyet’i biz böyle kazandık” yazıyor.

Hepimizin çok iyi bildiği bir fotoğraf...

"Jet Sosyete’ bu kareye nasıl girdi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Özkök, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Dedemin daha sonra Türk Tarih Kurumu’na bağışlanmış üzerinde 33 kurşun bulunan bir pelerini var.”

GÜRSE BİRSEL'İN DEDESİNİN KUZENİ

Fotoğraftaki siyah ceketli kravatlı kişi ise, o günlerde ilçenin belediye başkanı olan Kamil Kabalak…

Gülse Birsel’in İstiklal Madalyalı dedesinin kuzeni…

Fotoğraf Genelkurmay Başkanlığı arşivinden çıkmış…

Yazısını şu cümlelerle bitirmiş: “Birbirimize ‘Bizans bilmemnesi’, ‘Şu renk Türk’, ‘Defolup gidecekler’ diye laklak edersek, o isim taktığın adam tak diye bu tarz bir fotoğraf çıkarır koyar ortaya, sana da çok fena kapak olur...”

Her gün bizi birbirimize düşürmek için her türlü nifakı sokan trol kafaları bir kenara bırakıp birbirimize bu güzel gözlerle bakmayı bir öğrenirsek...

İnanın her şey çok daha güzel olacak...

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