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Efsane geri dönüyor: Football Manager 2021'in çıkış tarihi açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 25.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Football Manager 2021 Sports Interactive beklenen açıklamayı yaptı. FM serisinin yayıncısı Sports Interactive, Football Manager 2021 çıkış tarihini duyurdu. Üstelik FM 2021, yıllar sonra ilk kez Xbox müjdesi ile geliyor.

Efsane geri dönüyor: Football Manager 2021'in çıkış tarihi açıklandı!

Football Manager 2021, yılın en beklenen oyunlarından biri. Özellikle futbolseverlerin, daha doğrusu 'orada teknik direktörün yerinde ben olsam onu oynatmam'' diyenlerin beğenerek oynadığı FM serisinin yeni oyunu için, müjde niteliğinde bir açıklama yapılması elzemdi. Üstelik PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsollarının ve yeni oyunların duyurulduğu bir zaman diliminde FM FM 2021 çıkış tarihi hakkında bir duyuru yapacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim o duyuru yapıldı.

İŞTE FOOTBALL MANAGER 2021'İN ÇIKIŞ TARİHİ

Sports Interactive, yaptığı açıklama ve yayınladığı bir video ile birlikte Football Manager 2021'in çıkış tarihini açıkladı. Açıklamaya göre FM 2021, 24 Kasım'da Epic Games Store ve Steam üzerinden yayınlanacak. Fakat FM 2021'in geleceği platformlar bununla da sınırlı kalmayacak.

Football Manager 2021 çıkış tarihi

FM 2021 İÇİN XBOX MÜJDESİ

Xbox tarafı, 2007 yılından beri bir FM serisi oyuna ev sahipliği yapmıyordu. Football Manager 2021 ile birlikte bu düzen bozulacak. Football Manager 2021, Play Anywhere oyunu olarak Xbox platformuna da sunulacak. Böylece Xbox oyuncuları, istedikleri takımın menajerliğini yapabilecekler ve oyun kayıtlarını Windows 10 PC'lerine de aktarabilecekler. Oyunun Xbox için çıkış tarihi ise aralık olarak açıklanmış durumda.

FOOTBALL MANAGER 2021 İLE GELECEK YENİLİKLER NELER?

FM 21'de menajerler daha fazla sayıda araca sahip oluyor. Oyunun artan derinliği ve drama özellikleri de FM 21'deki geliştirmelerden biri. Yeni Football Manager oyununun yeni özelliği ise ekim ayının başından itibaren sosyal medya kanalları ve oyunun resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

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