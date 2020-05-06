Efsane mobil tarafa taşındı: Forza Street iOS ve Android için ücretsiz yayınlandı!

Forza Street oyunu aslında yeni bir oyun değil. Zira oyun geçtiğimiz şubat ayında Samsung'un Samsung Galaxy S20 serisini duyurduğu etkinlikte ilk kez dile getirildi. Etkinlikte Samsung ile Xbox arasındaki anlaşmadan bahsedilirken, Forza Street mobil oyununun ilk olarak Galaxy Store'da yayınlanacağı söylendi. Nitekim planlar böyle işledi ve Forza Street ilk olarak Samsung'un uygulama mağazası Galaxy Store'a geldi. Aradan geçen zamanın ardından Forza Street beklenilen çıkışını bugün yaptı.

İOS VE ANDROİD İÇİN FORZA STREET YAYINLANDI

Forza Street bugün iOS ve Android için indirilebilir hale getirildi. Bundan böyle iOS ve Android kullanıcıları, App Store ve Google Play Store üzerinden Forza Street'i indirebilecek. Oyunu önümüzdeki 30 gün boyunca indirecek olanlar ise şaşırtcı sürprizler ile karşılaşacak.

MİCROSOF'TAN FORZA STREET İNDİRENLERE SÜRPRİZ

Forza Street'i iOS ve Android platformunun dışında Windows 10 platformundan indirirseniz, size oyun içinde kullanabileceğiniz bir Ford GT hediye ediliyor. Eğer bir de Samsung Galaxy akıllı telefon kullanıcısı iseniz garajınızdaki Ford GT'nin yanına Ford Mustang GT'yi de ekleyebiliyorsunuz. Hele ki telefonunuz Galaxy S20 ise o zaman daha da avantajlısınız. Zira, garajınıza iki otomobile ek olarak Chevrolet Corvette C6'yı eklemeniz mümkün hale geliyor. Yani Galaxy kullanıcıları Forza Street'te oldukça avantajlı konumda. Bu avantajı kullanabilmeleri için ise oyunu Galaxy Store üzerinden indirmeleri şart.