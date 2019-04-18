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Efsanevi "Ejderha Taşı"nda define aramışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 08:28 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde koruma altındaki dev kaya bloğunun bulunduğu alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi dronela tespit edilerek suçüstü yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde "Ejderha Taşı" olarak bilinen ve efsaneye konu olan, koruma altındaki dev kaya bloğunun bulunduğu alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi drone ile tespit edilerek suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi Harhut Mahallesi'nde önleyici kolluk hizmetleri kapsamında drone destekli devriye görevi gerçekleştirdi.

Ekipler, tarihi mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan, görünümüyle bir ejderhaya benzetildiği için "Ejderha Taşı" olarak adlandırılan 520 metrekarelik alanı kaplayan, Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından koruma altına alınan kaya bloğunun bulunduğu alanda drone ile 3 şüpheli olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda Ejderha Taşı alanında kaçak kazı yapan F.K, M.Y ve E.Ö. suçüstü yakalandı.

Alanda ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada soba küreği, çekiç, keser, testere, el feneri, büyüteç, tornivada gibi malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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