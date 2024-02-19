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Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu: Kelime-i Tevhid bayrağıyla dolaşan kişiye yumruk atmıştı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 10:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da düzenlenen Filistin mitingi sonrası elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dolaşan İsmail Aydemir'e yumruk atıp tutuklanan Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu.

Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu: Kelime-i Tevhid bayrağıyla dolaşan kişiye yumruk atmıştı

İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy hakkındaki davada mütalaa açıklandı.

Beyoğlu’nda 1 Ocak 2024’de Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir’e (48) ‘sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanık Ege Akersoy’un (25) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki İsmail Aydemir ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"BİR ANDA KUVVETLİ BİR YUMRUK YEDİM’’

Duruşmada söz alan müşteki Aydemir, ‘’Mitinge gitmiştim, mitingden döndüğüm sırada sanık Akersoy bir anda karşıma çıktı. Bana ’burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun’ gibisinden diyerek kızdı bana ve bir anda kuvvetli bir yumruk yedim, vuracağını dahi hissetmedim bir anda vurdu. Bir müddet yerde kaldım. Sonra vatandaşlar geldi ve müdahale ettiler. Sanığa ‘sen Müslüman değil misin’ dedim bana ‘Müslümanım’ dedi. Sanığa ‘sen Türksen ben de Türküm, ne vuruyorsun’ dedim. Öfkelendi, vurdu. Şikayetçiyim’’ dedi.

YARALANMASINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE DARP ETTİĞİ AKTARILDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Akersoy’un müşteki Aydemir’i yumruk vurmak suretiyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmasına neden olacak şekilde darp ettiğini, ayrıca müştekiye ‘Sen tam bir Arap sevicisin, Arap kültürünü savunuyor’ şeklindeki sözlerinin ise ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçunu oluşturduğunu aktardı.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Açıklanan mütalaada, sanık Akersoy’un ‘basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy’un kamuya açık alanda Filistin’de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir’e ’sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor’ şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy’un ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan mahkemece hazırlanan tensip zaptında, Akersoy hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı, ‘halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçunun ise değişme ihtimali de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti. Akersoy’a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmedilmişti.

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(İHA)

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