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Eğitime kar engeli! İşte 4 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler

03.03.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurtta etkili olmaya devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Isparta, Ordu ve Karabük'te okullar 4 Mart Cuma günü tatil ilan edildi.

Eğitime kar engeli! İşte 4 Mart Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı il merkezleri ve ilçelerinde 3 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacak.

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ISPARTA

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.

Isparta Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır."

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KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Ovacık İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Spor Lisemiz hariç tüm okullarımızda eğitim öğretime Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimizinde idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

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