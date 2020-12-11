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Eğitimli köpekler Covid-19 hastalarını ter kokusundan tespit ettiler!

11.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Eğitimli köpekler Covid-19 hastalarını ter kokusundan tespit ettiler!

Covid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen araştırmalar kapsamında Fransa ve Lübnan'da yapılan deneyle şaşırtıcı bir sonuca varıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan 97 kişiden ve negatif olan 82 kişiden koltukaltı ter örneği alındı. Eğitimli köpeklerin kullanıldığı deneyde, köpeklerin ter kokusu ile Covid-19 pozitif olan hastaları tespit ettikleri görüldü.

Köpeklerin ter kokusundan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tespit ettiği bildirildi.

CNN'nin haberine göre, Fransa ve Lübnan'da bulunan araştırmacılar tarafından Kovid-19 testi pozitif çıkan 97, test sonucu negatif olan 82 kişinin koltukaltlarından ter örnekleri alındı.

Çalışmada, ter örneklerinden bazıları kullanılarak, bomba ve kolon kanseri tespiti ile arama kurtarmada uzman 14 köpek eğitildi.

Ter örnekleri alınan hastaların yasaklı maddeler kullanıp kullanmadıkları bilinmediğinden çalışmaya uyuşturucu aramada kullanılan köpekler dahil edilmedi.

Eğitilen köpeklerle yürütülen deneylerde yüzde 76 ila yüzde 100 arasında başarı oranı sağlandı, kolon kanserini tespit etme konusunda uzmanlaşmış iki köpek, 68 testte yüzde 100 başarı gösterdi.

Köpekler test sonucu negatif çıkan 2 kişinin ter örneklerine de tepki gösterdi. Bu kişilere tekrar yapılan testler Kovid-19 olduklarını ortaya koydu.

Çalışmanın ayrıntıları, PLOS One dergisinde yayımlandı.

AA

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