HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eğlence mekanında 4 kişiyi yaraladı! İfadesiyle pes dedirtti: Halüsinasyon görmüş olabilirim

Eğlence mekanında 4 kişiyi yaraladı! İfadesiyle pes dedirtti: Halüsinasyon görmüş olabilirim

01.12.2023 23:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir geçtiğimiz mayıs ayında bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan hakim karşısına çıktı. İfadesinde her kelimesiyle şaşkına çeviren zanlı, "Kapıda takım elbiseli insan gördüğümü zannettim. Daha önce bana saldıranlar zannettim. Halüsinasyon görmüş olabilirim." dedi.

Eğlence mekanında 4 kişiyi yaraladı! İfadesiyle pes dedirtti: Halüsinasyon görmüş olabilirim

Samsun’da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaralayan şahıs, yargılandığı mahkemede "halüsinasyon görmüş olabileceğini" ileri sürerek ateş ettiğini söyledi.

60aa40ce-5f59-43fa-bf35-99b803c75e01

BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir eğlence mekanında Mayıs ayında gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile iş yerinin önüne gelen saldırgan, tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda E.S.K., M.Ö., B.D. ve V.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan müşterilerden E.S.K. yoğun bakım servisinde tedavi altında alındı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen A.Y.’yi (22) Kavak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Y. tutuklandıktan 3 gün sonra da olayı azmettirdiği iddia edilen M.O. da gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8212862e-8c3c-40e4-ab7c-c36f0d9e66ee

UYUŞTURUCUDAN HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

A.Y. ve M.O. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında olayda yaralanan 4 kişi duruşmada hazır bulunurken, A.Y. ve M.O. duruşmaya tutuklu bulundukları Erzurum Dumlu Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kendini savunan silahlı saldırgan A.Y., "Samsun’a eğlenmek için geldim. Bir başka bir eğlence yerine gidecektim, pahalı diye gitmedim. Taksi ile olay yerine gittim. 3.5 ay önce başka bir barda yaşadığım hadiseler aklıma geldi. Burayı orası zannettim. Uyuşturucu madde etkisindeydim. Yanımda silah vardı. Taksi şoförüne yanaşmasını söyledim. Kapıda takım elbiseli insan gördüğümü zannettim. Daha önce bana saldıranlar zannettim. Halüsinasyon görmüş olabilirim. Ben ateş ettiğimde taksinin içindeydim. 6-7 el ateş ettim. Ateş ettiğimde mekanın içini göremiyordum" dedi.

16 OCAK'A ERTELENDİ

Olayı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan M.O. ise suçlamaları kabul etmeyerek, silahlı saldırganı daha önce hiç görmediğini ve kendisini tanımadığını, suçsuz olduğunu ve beraatini istediğini söyledi.

Olayda yaralanan 4 kişi de saldırıyı ve ateş edeni görmediklerini ve şikayetçi olduklarını belirtti. M.O.’nun tahliyesine karar verilirken, duruşma 16 Ocak’a ertelendi. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakıt alırken bir anda alevler içinde kaldı! Yakıt alırken bir anda alevler içinde kaldı!
Çin'de vakalar arttı! ABD harekete geçti Çin'de vakalar arttı! ABD harekete geçti
Antalya'da kahreden olay! Çocukların üzerine yıkıldı, 7 yaşındaki Mihriban hayatını kaybettiAntalya'da kahreden olay! Çocukların üzerine yıkıldı, 7 yaşındaki Mihriban hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.