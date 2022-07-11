Eğlenceli anlar! Kaliforniya’da plaja gelen iki deniz aslanı, insanları böyle kovaladı

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentindeki bir plajda güneşlenerek denize giren halk, iki deniz aslanı ile karşılaştı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Sosyal medyada 8 milyon kez izlenen ve 1 milyon beğeni alan görüntüde, plaja gelen 2 deniz aslanının çevredekileri kovaladığı görüldü. O anları kayıt altına alan bir kişi ise, “Olayı kayda almaya başladım çünkü benim için turistlerin deniz aslanları tarafından kovalanmasını izlemek gerçekten komikti” dedi. İnsanlara zarar vermeyen iki deniz aslanı daha sonra denize girerek bölgeden uzaklaştı.

(İHA)

