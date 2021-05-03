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  4. EGM'den 1 Mayıs açıklaması: 394 kişi yakalandı

EGM'den 1 Mayıs açıklaması: 394 kişi yakalandı

03.05.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 1 Mayıs'ta kanuna aykırı düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edilerek 394 kişinin yakalandığı açıklandı.

EGM'den 1 Mayıs açıklaması: 394 kişi yakalandı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 19 Nisan-01 Mayıs 2021 tarihleri arasında 74 kentte 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlendiği belirtildi.

"394 KİŞİ YAKALANDI"

1 Mayıs 2021 tarihinde izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme ise müdahale edildiği ifade edilerek, "Bu eylemlerde 394 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 118’ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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