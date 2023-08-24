MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. EGO'nun yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

EGO'nun yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

24.08.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşkını ilan eden ünlü oyuncu şimdi de estetiksiz haliyle çok konuşuldu. Melisa Aslı Pamuk'un eski halini görenler gözlerine inanamadı.

"Kara Sevda" dizisiyle yıldızı parlayan, rol aldığı projelerle adından sık sık söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı'yla aşkını ilan eden Melisa Aslı Pamuk sevgilisi ile pozlarını Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisiyle ortak bir paylaşım yapan güzel oyuncu, paylaşımına sadece siyah kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncunun son gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

Melisa Aslı Pamuk sevgilisi

Güzel oyuncu şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un eski halini görenler çok şaşırdı.

Melisa Aslı Pamuk 7

Bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncunun eski ve yeni hali arasındaki en büyük fark, çene ile yanaklarında görülüyor.

melisa eski yeni

Melisa Aslı Pamuk'un çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiği söyleniyor.

Melisa Aslı Pamuk 6

Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da doğdu. 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladı.

Melisa Aslı Pamuk 5

Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etti.

Melisa Aslı Pamuk 4

Ayrıca 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising (Gelecek Vadeden Model) unvanını elde etti.

Melisa Aslı Pamuk 3

Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir mobil operatör reklamında oynamasıyla başladı. 2012'de Yer Gök Aşk adlı dizinin üçüncü sezonundan itibaren başrol olarak rol aldı.

Melisa Aslı Pamuk 8

Melisa Aslı Pamuk 9

Melisa Aslı Pamuk 10

Melisa Aslı Pamuk 2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sansürsüz içerikler paylaşacağım" demişti! Yeni şarkıya iddialı tanıtım"Sansürsüz içerikler paylaşacağım" demişti! Yeni şarkıya iddialı tanıtım
Çocuktan Al Haberi'nin çok bilmiş miniğiydi! Son hali herkesi şaşırttıÇocuktan Al Haberi'nin çok bilmiş miniğiydi! Son hali herkesi şaşırttı
Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince...Şeffaf iç çamaşırıyla mutfakta poz verince...
Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı Oyuncu ünlü oyuncu ele melisa aslı pamuk sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

Otobüsün camından sarktı! Sonrası tam bir kabus...

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

12 yaşındaki kıza tecavüz etti! Savunması herkesi şaşkına çevirdi

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.