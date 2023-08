EGO'nun yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı

"Kara Sevda" dizisiyle yıldızı parlayan, rol aldığı projelerle adından sık sık söz ettiren Melisa Aslı Pamuk, son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı'yla aşkını ilan eden Melisa Aslı Pamuk sevgilisi ile pozlarını Instagram sayfası üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sevgilisiyle ortak bir paylaşım yapan güzel oyuncu, paylaşımına sadece siyah kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncunun son gönderisi binlerce beğeni ve yorum aldı.

Güzel oyuncu şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un eski halini görenler çok şaşırdı.

Bir dizi estetik operasyon geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncunun eski ve yeni hali arasındaki en büyük fark, çene ile yanaklarında görülüyor.

Melisa Aslı Pamuk'un çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdiği söyleniyor.

Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 yılında Hollanda'da doğdu. 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamladı.

Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etti.

Ayrıca 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising (Gelecek Vadeden Model) unvanını elde etti.

Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir mobil operatör reklamında oynamasıyla başladı. 2012'de Yer Gök Aşk adlı dizinin üçüncü sezonundan itibaren başrol olarak rol aldı.