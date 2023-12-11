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Egzama belirtileri nelerdir? Egzama bulaşıcı mı?

09.12.2023 16:37 | Son Güncelleme:
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Stres, kimyasal kozmetik ürünleri, sabunlar, alerjik durumlar gibi farklı sebeplere bağlı olarak görülebilen egzama hastalığının birden fazla türü vardır. Her bir egzama türü neden ortaya çıktığına da bağlı olarak kendini farklı belirtiler ile gösterebilir. Herhangi bir belirti fark edildiğinde vakit kaybetmeden bu alanda uzman bir doktora başvurulması ve doktorun verdiği tedavi sürecinin aksatılmaması önemlidir.

Egzama belirtileri nelerdir? Egzama bulaşıcı mı?

Tıp dilinde atopik dermatit olarak da isimlendirilen egzama, kaşıntıya, ciltte kuruluğa, döküntülere ya da lekelere neden olabilir. Bulaşıcı olmasa da kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren ve kişiyi rahatsız eden bir durumdur. Tedavisi uzun ya da zahmetli olmadığı bilinen egzama son derece yaygın bir inflamatuar deri hastalığıdır. Deride gerçekleşen bu olumsuz değişimler derinin neminin korunabilmesine ve derinin dış etkenlere karşı savunulmasına yardımcı olma görevi bulunan koruyucu özelliğini zayıflatır.

Egzama neden olur?

Tahriş edici alerjenler, banyo köpüğü, şampuan, sabun, deterjan gibi ürünler ya da soğuk hava, nem, polen, küf, toz gibi etkenler yüzünden ortaya çıkan egzama staphylococcus aureus adı verilen bir tür bakteri nedeni ile de görülebilmektedir. Derinin reaksiyon vererek deforme olmasına neden olan bazı durumlar şunladır:

  • Genetik sebepler
  • Hava kirliliğine maruz kalmak
  • Cilt bakım ya da makyaj ürünleri
  • Besinlere bağlı alerjiler
  • Soğuk hava
  • Bağışıklık sisteminde zayıflık
  • Nem
  • Kaygı
  • Stres

Birden fazla egzama türü vardır. Atopik egzama bunlardan biridir ve genelde çevresel, genetik, immünolojik etkenler nedeni ile ortaya çıkar. Bir diğer egzama türü seboreik dermatittir. Bu türün nedeni tam olarak ifade edilemese de daha çok derinin yağlı olduğu kısımlarında görünür. Asteatotik egzama daha çok yaşlılarda görülür ve sık yapılan banyolar ile derideki üst tabakanın ihtiyaç duyduğu yağın azalması nedeni ile oluşur.

Egzama nedir? Egzama neden olur? Egzama nedir? Egzama neden olur?

Kontakt egzama kronik bir reaksiyon olarak ifade edilir. Egzamayı tetikleyen bazı kozmetik ürünleri ya da temizlik malzemeleri bu tür egzamanın ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Daha çok kol ve bacaklarda görülen bir egzama türü olan numuler egzama bozuk para büyüklüğünde ve kaşıntılı yuvarlak lekeler olarak kendini gösterir. Bir diğer egzama türü olan gravitasyonel egzama da yine yaşlılarda ve ayakta çalışmak zorunda olan kişilerde görülür.

Egzama belirtileri nelerdir?

Çeşitli egzama türleri kendini farklı belirtiler ile gösterebilir. Ancak genel olarak kaşıntı tüm egzama türlerinde bulunur. Bunun dışında görülen egzama belirtileri şunlardır:

  • Deride koyu renk lekeler
  • Deride sertleşme
  • Bacaklarda ödem
  • Deride kuruma
  • Deride çatlama
  • Kaşıntı
  • Deride kabuklaşma
  • Deride aşırı hassasiyet hissi
  • Deride çizik gibi izler
  • Deride dökülme

Egzama bulaşıcı mı?

Egzama bazı kişiler tarafından bulaşıcı zannedilse de bulaşıcı olmayan deri hastalıklarından biridir. Bir kişiye egzama teşhisi koyabilmek için öncelikle egzama belirtilerinin o kişide görünmesi gerekir. Eğer egzamadan şüpheleniliyorsa vakit kaybetmeden bu alanda uzman bir doktora görünülmelidir.

Yapılan bazı testlerde egzama teşhisi konulabilir ve hangi egzama türünün görüldüğü tespit edilebilir. Doktorlar bu hastalığın teşhisi için yama adı verilen bir test ve fiziksel muayene yaparlar. Yama testlerinde ortaya alerjen durumlar çıktığında dermatologlar tarafından değerlendirme yapılır ve test sonucuna göre bir teşhis konur.

Saçta, elde, ayaklarda ya da vücudun farklı bölgelerindeki deride egzama belirtileri görülebilir. Daha çok elde görülen egzama hastalığının tedavisi için kortizon dışında bağışıklık sistemini baskılama amacı ile bazı ilaçlar önerilir. Islak pansumanlar ya da lokal kortikosteroidli pomadlar da doktorların uygun görmesi halinde kullanabilen başka tedavi yöntemleridir.

Egzama nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır? Egzama nasıl geçer, tedavisi nasıl yapılır?

Egzamadan korunmak mümkün müdür?

Dünya genelinde oldukça sık görülebilen egzama hastalığının genel olarak stres nedenli ortaya çıktığı bilinmektedir. Egzama hastalığından korunmak için alınabilecek bazı önlemler vardır. Bu önemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Banyo yapma sıklığı mevsimler göz ardı edilmeden düzenlenmelidir.
  • Nötr özellikli sabunlar kullanılmalıdır.
  • Yaşam alanı sık sık havalandırılmalıdır.
  • Stresten olabildiğince uzak durulmalı, bunun için doktorun da önerisi ile yürüyüş, koşu, yüzme gibi aktiviteler yapılmalıdır.
  • Gün içinde tüketilmesi gereken su oranından daha az su içilmemelidir.
  • Sağlıklı beslenmek önemlidir.
  • Düzenli uyunmalıdır.
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